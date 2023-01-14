В Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, который был слышен в центре города.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Громкое утро для рашистов в Мелитополе. Только что (сообщение опубликовано в 04:20 – ред.) в городе прогремел взрыв, который слышали жители центральной части города".

Напомним: В декабре Федоров сообщал, что оккупанты готовятся к уличным боям в Мелитополе.