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Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі – мер

Ірина БалачукНеділя, 18 грудня 2022, 14:23
Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі – мер
"Зуби дракона". Фото ілюстративне з Telegram російського губернатора Вячеслава Гладкова

Російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі – у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова мера міста: "Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв".

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Деталі: Федоров зазначив, що "зуби дракона" росіяни розставляють ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів. 

 
Фото з Telegram Федорова

Водночас мер прогнозує, що "бетонні лего" окупантам не допоможуть – більше того, вони ще й можуть заважати загарбникам утікати з української землі.

Що було раніше: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ треба подолати відстань у 84 км до Мелітополя.

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Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до АРК.

Передісторія: 

  • На початку грудня повідомлялося, що російські окупанти посилили так звані "заходи безпеки" в тимчасово окупованому Маріуполі, а також завезли у місто бетонні укріплення з захопленого Криму.
  • Крім окупованого півдня України, росіяни укріплюють "зубами дракона" щонайменше Бєлгородську та Курську області Росії.

 

Теми: Мелітопольвійна
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