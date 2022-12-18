Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі – мер

Російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі – у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова мера міста: "Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв".

Реклама:

Деталі: Федоров зазначив, що "зуби дракона" росіяни розставляють ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

Фото з Telegram Федорова

Водночас мер прогнозує, що "бетонні лего" окупантам не допоможуть – більше того, вони ще й можуть заважати загарбникам утікати з української землі.

Що було раніше: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ треба подолати відстань у 84 км до Мелітополя.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до АРК.

Передісторія: