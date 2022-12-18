Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі – мер
Російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі – у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Пряма мова мера міста: "Окупанти, до чого готуєтесь? Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв".
Деталі: Федоров зазначив, що "зуби дракона" росіяни розставляють ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів.
Водночас мер прогнозує, що "бетонні лего" окупантам не допоможуть – більше того, вони ще й можуть заважати загарбникам утікати з української землі.
Що було раніше: Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що для того, щоб вийти до кордонів Криму, ЗСУ треба подолати відстань у 84 км до Мелітополя.
Він додав, що цього буде достатньо, оскільки звільнення Мелітополя дасть Україні повний вогневий контроль сухопутного коридору до АРК.
Передісторія:
- На початку грудня повідомлялося, що російські окупанти посилили так звані "заходи безпеки" в тимчасово окупованому Маріуполі, а також завезли у місто бетонні укріплення з захопленого Криму.
- Крім окупованого півдня України, росіяни укріплюють "зубами дракона" щонайменше Бєлгородську та Курську області Росії.