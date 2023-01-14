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Путін, ймовірно, намагається завадити Пригожину підвищити свій статус – ISW

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 04:59
Путін, ймовірно, намагається завадити Пригожину підвищити свій статус – ISW
Путін і Пригожин, ілюстративне фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, вживає заходи, щоби підірвати зусилля керівника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина щодо підвищення свого статусу у російському суспільстві, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: щоденний звіт ISW

Деталі: Аналітики вважають, що Путін намагається підготувати кадри лояльних до себе і Міністерства оборони РФ блогерів і публічних осіб.

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В інституті нагадали, що голова виконавчого комітету партії "Єдина Росія" Олександр Сидякін, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Артем Туровський і так званий голова "ДНР" Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами. Високопоставлені союзники Путіна вручили групі з понад 10 блогерів, серед яких були російський пропагандист Олександр Сладков та автор пропагандистського проєкту "Wargonzo" Семен Пєгов, офіційні подяки з підписом секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака.

"Це остання подія з низки зусиль Кремля, спрямованих на розвиток зв'язків з окремими блогерами. Кремль доклав зусилля, щоби кооптувати Сладкова, провідного блогера "Wargonzo" Семена Пєгова та інших блогерів, які були готові продатися в обмін на політичний престиж. Путін може намагатися розвивати зв'язки з цими лояльними до Кремля блогерами, щоби спрямувати їхнє медіаохоплення проти зусиль блогерів, які просувають Пригожина та завдають шкоду репутації Путіна в російському інформаційному просторі", – йдеться у звіті ISW.

Основні висновки ISW за 13 січня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони Росії оголосило, що російські війська захопили Соледар ввечері 12 січня.
  • Початкова заява Міноборони РФ, в якій не згадувалася ПВК "Вагнер", викликала значний резонанс в російському інформаційному просторі, що змусило міністерство зробити другу заяву, в якій згадувався "Вагнер".
  • Пригожин, ймовірно, прагне використати перемогу в Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії.
  • Путін, можливо, вживає заходи з підготовки лояльних до себе і Міноборони кадрів блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина, спрямовані на його самоствердження.
  • Високопосадовці України продовжують прогнозувати активізацію українських та російських операцій навесні 2023 р., а російський наступ з боку Білорусі залишається малоймовірним.
  • Згідно з повідомленнями, Путін наказав російським окупаційним чиновникам депортувати українських дітей до Росії за схемами медичного переселення.
  • Російські сили провели обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, тоді як українські сили, за повідомленнями, продовжували контрнаступальні операції поблизу Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції навколо Соледара, Бахмута та Авдіївки.
  • Українська розвідка повідомила, що російські війська намагаються збільшити чисельність особового складу до двох мільйонів до невстановленої дати.
  • Атаки українських партизан продовжують відволікати російські ресурси від фронту.

Теми: ПригожинПутінВагнер
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