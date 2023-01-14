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Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 04:59
Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить свой статус – ISW
Путин и Пригожин, иллюстративное фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, принимает меры, чтобы подорвать усилия руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по повышению своего статуса в российском обществе, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: ежедневный отчет ISW

Детали: Аналитики считают, что Путин пытается подготовить кадры лояльных к себе и Министерству обороны РФ блогеров и публичных лиц.

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В институте напомнили, что председатель исполнительного комитета партии "Единая Россия" Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровский и так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блогерами. Высокопоставленные союзники Путина вручили группе из более 10 блогеров, среди которых были российский пропагандист Александр Сладков и автор пропагандистского проекта "Wargonzo" Семен Пегов, официальные благодарности с подписью секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

"Это последнее событие из череды усилий Кремля, направленных на развитие связей с отдельными блогерами. Кремль приложил усилия, чтобы кооптировать Сладкова, ведущего блогера "Wargonzo" Семена Пегова и других блогеров, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж. Путин может пытаться развивать связи с этими лояльными к Кремлю блогерами, чтобы направить их медиаохват против усилий блогеров, которые продвигают Пригожина и наносят ущерб репутации Путина в российском информационном пространстве", – говорится в отчете ISW.

Основные выводы ISW за 13 января:

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  • Министерство обороны России объявило, что российские войска захватили Соледар вечером 12 января.
  • Первоначальное заявление Минобороны РФ, в котором не упоминалась ЧВК "Вагнер", вызвало значительный резонанс в российском информационном пространстве, что заставило министерство сделать второе заявление, в котором упоминался "Вагнер".
  • Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент торга для повышения своего авторитета в России.
  • Путин, возможно, принимает меры по подготовке лояльных к себе и Минобороны кадров блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина, направленные на его самоутверждение.
  • Высокопоставленные чиновники Украины продолжают прогнозировать активизацию украинских и российских операций весной 2023 г., а российское наступление со стороны Беларуси остается маловероятным.
  • Согласно сообщениям, Путин приказал российским оккупационным чиновникам депортировать украинских детей в Россию по схемам медицинского переселения.
  • Российские силы провели ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, тогда как украинские силы, по сообщениям, продолжали контрнаступательные операции вблизи Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.
  • Украинская разведка сообщила, что российские войска пытаются увеличить численность личного состава до двух миллионов к неустановленной дате.
  • Атаки украинских партизан продолжают отвлекать российские ресурсы от фронта.

Темы: ПригожинПутинВагнер
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