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У ЗСУ заявили, що звуки вибухів у Києві не пов'язані з військовими діями

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 07:17
ОЛЕКСАНДР ПАВЛЮК, СКРІНШОТ ВІДЕО

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями.

Джерело: Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Вибухи не пов'язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями. Якби була загроза – ви б почули сигнал тривоги. Причина вибухів буде повідомлена окремо".

Деталі: Павлюк також повідомив, що звуки вибухів, які можна було почути у Києві та області, російські ботоферми активно використовують для транслювання меседжів, що це буцімто початок наступу з півночі. Генерал зазначив, що жодних наступальних дій ворога з півночі наразі немає.

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Теми: Київвибух
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