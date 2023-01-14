В ВСУ заявили, что звуки взрывов в Киеве не связаны с военными действиями

Заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.

Источник: Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза - вы бы услышали сигнал тревоги. Причина взрывов будет сообщена отдельно".

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Детали: Павлюк также сообщил, что звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют для трансляции месседжей, что это якобы начало наступления с севера. Генерал отметил, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет.