Окупанти вранці знову атакували Запоріжжя – мерія

Запоріжжя після однієї з повітряних атак росіян, ілюстративне фото обласної поліції

Зранку 14 січня російські окупанти атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.

Джерело: секретар міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Вранці ворог знову атакував Запоріжжя".

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Деталі: Куртєв зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо вибухів, які чули мешканці міста.

Нагадаємо: Заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк повідомив, що звуки вибухів, які мешканці Києва чули зранку 14 січня, не пов'язані з будь-якими військовими діями.