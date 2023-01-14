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Оккупанты утром снова атаковали Запорожье – мэрия

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 06:35
Оккупанты утром снова атаковали Запорожье – мэрия
Запорожье после одной из воздушных атак россиян, иллюстративное фото областной полиции

Утром 14 января российские оккупанты атаковали Запорожье, в городе были слышны взрывы.

Источник: секретарь городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Утром враг снова атаковал Запорожье".

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Детали: Куртев отметил, что сейчас уточняется информация о взрывах, которые слышали жители города.

Напомним: Заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк сообщил, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с любыми военными действиями.

Темы: Запорожьеобстрел
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