Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты утром снова атаковали Запорожье – мэрия

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 07:35
Запорожье после одной из воздушных атак россиян, иллюстративное фото областной полиции

Утром 14 января российские оккупанты атаковали Запорожье, в городе были слышны взрывы.

Источник: секретарь городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "Утром враг снова атаковал Запорожье".

Детали: Куртев отметил, что сейчас уточняется информация о взрывах, которые слышали жители города.

Напомним: Заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк сообщил, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с любыми военными действиями.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожьеобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Пригожин манипулирует "захватом Соледара" и "очерняет" армию РФ – ISW

В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22 – командующий Воздушных сил

В Днепре объявлен трехдневный траур

фото, обновленоУдар по дому в Днепре: 12 погибших, среди них несовершеннолетняя, 73 раненых

Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине – представитель Эрдогана

По многоэтажке Днепра россияне ударили "убийцей авианосцев" – Воздушные силы

Все новости...
Запорожье
Враг ночью атаковал Запорожье, повреждены объекты инфраструктуры
Оккупанты ищут замену работникам ЗАЭС, которые отказались получать паспорта РФ – Генштаб
С начала года на Запорожье в результате обстрелов погибли 4 человека – ОВА
Последние новости
07:14
фото, ОбновленоКоличество погибших в Днепре снова возросло
07:02
Силы обороны отбили атаки врага возле 14 населенных пунктов – сводка
06:42
Санду: Война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову
05:50
Пригожин манипулирует "захватом Соледара" и "очерняет" армию РФ – ISW
04:46
В Китае за месяц от Covid умерли почти 60 тысяч человек
03:47
Кроме танков Challenger 2, Британия планирует передать Украине около 30 САУ AS-90
02:54
Количество погибших в Днепре возросло до 14 человек
02:18
фото, відео, обновлено от 01:13Удар по Днепру: судьба 26 человек пока неизвестна – ОВА
01:35
В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22 – командующий Воздушных сил
00:54
фотоРоссияне более 60 раз ударили по Сумской области, разрушили два дома – ОВА
Все новости...