Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти
Субота, 14 січня 2023, 07:18
Російські окупанти вранці 14 січня завдали ударів з С-300 по Харкову.
Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Деталі: Синєгубов лише зазначив, що тривають обстріли, і попросив людей перебувати в укритті.
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Тривога в області діяла до 8:12 ранку.
Терехов уточнив, що в місті вже два прильоти.
Пряма мова Терехова: "Вранішній обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань - інформацію уточнюємо.
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За уточненою інформацією - два прильоти".
Нагадаємо: Зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.