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Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 08:18
салтівський район під час одного з обстрілів, ілюстративне фото дснс

Російські окупанти вранці 14 січня завдали ударів з С-300 по Харкову.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов лише зазначив, що тривають обстріли, і попросив людей перебувати в укритті.

Тривога в області діяла до 8:12 ранку.

Терехов уточнив, що в місті вже два прильоти.

Пряма мова Терехова: "Вранішній обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань - інформацію уточнюємо.

За уточненою інформацією - два прильоти".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.

Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
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