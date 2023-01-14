Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 07:18
Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти
салтівський район під час одного з обстрілів, ілюстративне фото дснс

Російські окупанти вранці 14 січня завдали ударів з С-300 по Харкову.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов лише зазначив, що тривають обстріли, і попросив людей перебувати в укритті.

Реклама:

Тривога в області діяла до 8:12 ранку.

Терехов уточнив, що в місті вже два прильоти.

Пряма мова Терехова: "Вранішній обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань - інформацію уточнюємо.

ВІДЕО ДНЯ

За уточненою інформацією - два прильоти".

Нагадаємо: Зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.

Теми: ХарківобстрілвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: