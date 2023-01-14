Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти

салтівський район під час одного з обстрілів, ілюстративне фото дснс

Російські окупанти вранці 14 січня завдали ударів з С-300 по Харкову.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Синєгубов лише зазначив, що тривають обстріли, і попросив людей перебувати в укритті.

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Тривога в області діяла до 8:12 ранку.

Терехов уточнив, що в місті вже два прильоти.

Пряма мова Терехова: "Вранішній обстріл Харкова. Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань - інформацію уточнюємо.

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За уточненою інформацією - два прильоти".

Нагадаємо: Зранку 14 січня російські окупанти знову атакували Запоріжжя, у місті було чути вибухи.