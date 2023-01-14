Россияне обстреливают Харьков, есть прилеты
Суббота, 14 января 2023, 08:18
Российские оккупанты утром 14 января нанесли удары из С-300 по Харькову.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов
Детали: Синегубов лишь отметил, что продолжаются обстрелы, и попросил людей находиться в укрытии.
Тревога в области действовала до 8:12 утра.
Терехов уточнил, что в городе уже два прилета.
Прямая речь Терехова: "Утренний обстрел Харькова. Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений - информацию уточняем.
По уточненной информации - два прилета".
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Напомним: Утром 14 января российские оккупанты снова атаковали Запорожье, в городе были слышны взрывы.