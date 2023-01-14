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Россияне обстреливают Харьков, есть прилеты

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 07:18
Россияне обстреливают Харьков, есть прилеты

Российские оккупанты утром 14 января нанесли удары из С-300 по Харькову.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: Синегубов лишь отметил, что продолжаются обстрелы, и попросил людей находиться в укрытии.

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Тревога в области действовала до 8:12 утра.

Терехов уточнил, что в городе уже два прилета.

Прямая речь Терехова: "Утренний обстрел Харькова. Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений - информацию уточняем.

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По уточненной информации - два прилета".

Напомним: Утром 14 января российские оккупанты снова атаковали Запорожье, в городе были слышны взрывы.

Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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