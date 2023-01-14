Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія готується до довготривалої війни, переходить на "воєнні рейки" – ГУР

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 08:17
Росія готується до довготривалої війни, переходить на воєнні рейки – ГУР
путін та шойгу, фото тасс

Росія проводить підготовку до довготривалої війни та переводить економіку на "воєнні рейки", наголошує воєнна розвідка України.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

Реклама:

Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни".

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков ще на початку повномасштабного вторгнення заявляв, що Росія готується до довготривалої війни проти України, накопичуючи ресурси й зводячи оборонні фортифікації на захоплених територіях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаекономікаПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
У Мелітополі прогримів гучний вибух – мер
В ОВА пояснили причину вибухів на Київщині
Росіяни обстрілюють Харків, є прильоти
Ще понад пів тисячі окупантів ліквідовані в Україні
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: