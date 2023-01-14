Россия готовится к долговременной войне, переходит на "военные рельсы" - ГУР

Россия проводит подготовку к длительной войне и переводит экономику на "военные рельсы", отмечает военная разведка Украины.

Источник: ГУР

Дословно: "Проведенные Путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса РФ свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение. Они направлены на усиление потенциала ВС РФ и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы российскими оккупационными войсками.

Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационных войск свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны".

Напомним: Министр обороны Алексей Резников еще в начале полномасштабного вторжения заявлял, что Россия готовится к длительной войне против Украины, накапливая ресурсы и возводя оборонительные фортификации на захваченных территориях.