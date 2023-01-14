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У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 08:34
У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги
фото getty

У Києві пролунали вибухи, влада повідомляє про атаку на об'єкти інфраструктури в столиці.

Джерело: кореспонденти УП, КМВА, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, мер столиці Віталій Кличко

Деталі: Мешканці повідомляють про щонайменше 4 вибухи.

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Очевидно, над містом спрацювало ППО.

Станом на час написання новини в місті та області не було повітряної тривоги. Її увімкнули вже після вибухів.

Телеграм-канали, які відслідковують атаки росіян, пишуть, що столиця може бути під ударами балістичних ракет.

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Оновлено: У КМВА повідомили, що триває ракетна атака на столицю і є влучання в об’єкт інфраструктури

Тим часом Тимошенко уточнив, що росіяни б'ють ракетами по об‘єктах критичної інфраструктури.

Кличко уточнив, що вибухи сталися у Дніпровському районі, а у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає.

Ще пізніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті внаслідок ворожої атаки на столицю.

Повітряні сили ЗСУ пояснили, чому сигнал тривоги увімкнувся вже після вибухів.

Теми: Київвибухвійна
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