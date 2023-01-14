У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги
У Києві пролунали вибухи, влада повідомляє про атаку на об'єкти інфраструктури в столиці.
Джерело: кореспонденти УП, КМВА, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, мер столиці Віталій Кличко
Деталі: Мешканці повідомляють про щонайменше 4 вибухи.
Очевидно, над містом спрацювало ППО.
Станом на час написання новини в місті та області не було повітряної тривоги. Її увімкнули вже після вибухів.
Телеграм-канали, які відслідковують атаки росіян, пишуть, що столиця може бути під ударами балістичних ракет.
Оновлено: У КМВА повідомили, що триває ракетна атака на столицю і є влучання в об’єкт інфраструктури
Тим часом Тимошенко уточнив, що росіяни б'ють ракетами по об‘єктах критичної інфраструктури.
Кличко уточнив, що вибухи сталися у Дніпровському районі, а у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає.
Ще пізніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті внаслідок ворожої атаки на столицю.
Повітряні сили ЗСУ пояснили, чому сигнал тривоги увімкнувся вже після вибухів.