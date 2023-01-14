Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві пролунали вибухи до оголошення повітряної тривоги

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 09:34
фото getty

У Києві пролунали вибухи, влада повідомляє про атаку на об'єкти інфраструктури в столиці.

Джерело: кореспонденти УП, КМВА, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, мер столиці Віталій Кличко

Деталі: Мешканці повідомляють про щонайменше 4 вибухи.

Очевидно, над містом спрацювало ППО.

Станом на час написання новини в місті та області не було повітряної тривоги. Її увімкнули вже після вибухів.

Телеграм-канали, які відслідковують атаки росіян, пишуть, що столиця може бути під ударами балістичних ракет.

Оновлено: У КМВА повідомили, що триває ракетна атака на столицю і є влучання в об’єкт інфраструктури

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом Тимошенко уточнив, що росіяни б'ють ракетами по об‘єктах критичної інфраструктури.

Кличко уточнив, що вибухи сталися у Дніпровському районі, а у Голосіївському районі на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає.

Ще пізніше Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті внаслідок ворожої атаки на столицю.

Повітряні сили ЗСУ пояснили, чому сигнал тривоги увімкнувся вже після вибухів.

Теми: Київвибухвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW

У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22 – командувач Повітряних сил

У Дніпрі оголошена триденна жалоба

Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні – представник Ердогана

По багатоповерхівці Дніпра росіяни вдарили "убивцею авіаносців" – Повітряні сили

доповненоРакетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику

Усі новини...
Розвідка Британії назвала мету виведення групи кораблів РФ з Новоросійська
На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджені 18 будинків
Військові повідомляють про групу російських літаків у повітрі
Британія передасть Україні 12 танків Challenger 2, перші 4 негайно - ЗМІ
Останні новини
09:37
Британия подтвердила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 ЗРК AS90
09:29
У будинку Байдена знайдено більше документів з грифом "секретно"
09:17
У Дніпрі нарахували вже 20 загиблих
08:58
"Міс Оркостан": участь росіянки у "Міс Всесвіт" під час трагедії в Дніпрі розлютила мережу
08:44
Ліквідовані ще понад 600 російських вояк та 10 броньованих машин
08:29
Росіяни обстріляли Нікопольський район – 60 тисяч родин без води
07:50
В одному з ворожих батальйонів лишилося всього 30 вояк і 10 танків – штаб
07:14
фото, оновленоКількість загиблих у Дніпрі знову зросла
07:02
Сили оборони відбили атаки ворога біля 14 населених пунктів – зведення
06:42
Санду: Війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову
Усі новини...