В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги
В Киеве прогремели взрывы, власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры в столице.
Источник: корреспонденты УП, КГВА, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, мэр столицы Виталий Кличко
Детали: Жители сообщают о по меньшей мере 4 взрывах.
Очевидно, над городом сработало ПВО.
По состоянию на время написания новости в городе и области не было воздушной тревоги. Ее включили уже после взрывов.
Телеграмм-каналы, которые отслеживают атаки россиян, пишут, что столица может быть под ударами баллистических ракет.
Обновлено: В КГВА сообщили, что продолжается ракетная атака на столицу и есть попадание в объект инфраструктуры
Тем временем Тимошенко уточнил, что россияне бьют ракетами по объектам критической инфраструктуры.
Кличко уточнил, что взрывы произошли в Днепровском районе, а в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.
По данным Тимошенко, россияне обстреляли в области село Копылов, есть попадания в жилую застройку, в домах местных жителей выбиты окна. Неизвестно о пострадавших.
Воздушные силы ВСУ объяснили, почему сигнал тревоги включился уже после взрывов.