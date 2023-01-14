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В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 09:34
фото getty

В Киеве прогремели взрывы, власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры в столице.

Источник: корреспонденты УП, КГВА, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, мэр столицы Виталий Кличко

Детали: Жители сообщают о по меньшей мере 4 взрывах.

Очевидно, над городом сработало ПВО.

По состоянию на время написания новости в городе и области не было воздушной тревоги. Ее включили уже после взрывов.

Телеграмм-каналы, которые отслеживают атаки россиян, пишут, что столица может быть под ударами баллистических ракет.

Обновлено: В КГВА сообщили, что продолжается ракетная атака на столицу и есть попадание в объект инфраструктуры

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Тем временем Тимошенко уточнил, что россияне бьют ракетами по объектам критической инфраструктуры.

Кличко уточнил, что взрывы произошли в Днепровском районе, а в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

По данным Тимошенко, россияне обстреляли в области село Копылов, есть попадания в жилую застройку, в домах местных жителей выбиты окна. Неизвестно о пострадавших.

Воздушные силы ВСУ объяснили, почему сигнал тревоги включился уже после взрывов.

Темы: Киеввзрыввойна
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