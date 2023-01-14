Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 08:34
В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги
фото getty

В Киеве прогремели взрывы, власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры в столице.

Источник: корреспонденты УП, КГВА, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, мэр столицы Виталий Кличко

Детали: Жители сообщают о по меньшей мере 4 взрывах.

Реклама:

Очевидно, над городом сработало ПВО.

По состоянию на время написания новости в городе и области не было воздушной тревоги. Ее включили уже после взрывов.

Телеграмм-каналы, которые отслеживают атаки россиян, пишут, что столица может быть под ударами баллистических ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В КГВА сообщили, что продолжается ракетная атака на столицу и есть попадание в объект инфраструктуры

Тем временем Тимошенко уточнил, что россияне бьют ракетами по объектам критической инфраструктуры.

Кличко уточнил, что взрывы произошли в Днепровском районе, а в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

По данным Тимошенко, россияне обстреляли в области село Копылов, есть попадания в жилую застройку, в домах местных жителей выбиты окна. Неизвестно о пострадавших.

Воздушные силы ВСУ объяснили, почему сигнал тревоги включился уже после взрывов.

Темы: Киеввзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Разведка Британии назвала цель вывода группы кораблей РФ из Новороссийска
На Киевщине в результате утренней атаки повреждены 28 домов
Военные сообщают о группе российских самолетов в воздухе
Британия передаст Украине 12 танков Challenger 2, первые 4 немедленно - СМИ
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: