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Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня

Валентина РоманенкоСубота, 14 січня 2023, 10:08
Повітряні сили розповіли, звідки вдарила Росія по Києву 14 січня
ілюстративне фото

14 січня Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу 24, національного телемарафону і в коментарі УП

Пряма мова: "Скоріш за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали".

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Деталі: За словами Ігната, спеціалісти вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог у суботу. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії. Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дозволяє застосовувати їх з території Росії, додав він.

Оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет, наголосив Ігнат.

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Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.

Що передувало: У Києві близько 9.30 ранку суботи пролунали кілька вибухів, після цього увімкнулося оповіщення повітряної тривоги. Влада повідомила про атаку на об'єкти інфраструктури столиці.

Крім цього у селі Копилів Київської області зафіксували влучання у житлову забудову, потерпілих немає, пошкоджено 18 приватних будинків.

Теми: ракетний ударКиївПовітряні сили ЗСУповітряна тривога
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