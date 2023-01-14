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Військові повідомляють про групу російських літаків у повітрі

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 09:57
Військові повідомляють про групу російських літаків у повітрі
скріншот

В центрі та на півночі України лунала повітряна тривога, а очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про 17 російських "тушок" у повітрі.

Джерело: Кім, глава Запорізької ОВА Олександр Старух та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, мапа повітряних тривог

Пряма мова Кіма: "17 ТУ у повітрі".

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Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "24 каналу" підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту 95 зараз у повітрі.

Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їхній політ відстежується.

Тривоги оголошені в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях, а також на Луганщині та в Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Табурця: "Ворог знову атакує територію України з повітря.

Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар.

Очікуємо масштабні тривоги з 12.00".

Пряма мова Старуха: "За інформацією від ЗСУ, вийшли в море російські носії ракет "калібр", піднялися в небо ворожі бомбардувальники".

Оновлено: Після 11:05 тривоги в областях вимкнули.

Теми: війнаобстрілРосія
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