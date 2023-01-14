Військові повідомляють про групу російських літаків у повітрі
В центрі та на півночі України лунала повітряна тривога, а очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє про 17 російських "тушок" у повітрі.
Джерело: Кім, глава Запорізької ОВА Олександр Старух та начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, мапа повітряних тривог
Пряма мова Кіма: "17 ТУ у повітрі".
Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "24 каналу" підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту 95 зараз у повітрі.
Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їхній політ відстежується.
Тривоги оголошені в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях, а також на Луганщині та в Криму.
Пряма мова Табурця: "Ворог знову атакує територію України з повітря.
Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар.
Очікуємо масштабні тривоги з 12.00".
Пряма мова Старуха: "За інформацією від ЗСУ, вийшли в море російські носії ракет "калібр", піднялися в небо ворожі бомбардувальники".
Оновлено: Після 11:05 тривоги в областях вимкнули.