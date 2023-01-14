Военные сообщают о группе российских самолетов в воздухе

В центре и на севере Украины раздавалась воздушная тревога, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает о 17 российских "тушек" в воздухе.

Источник: Ким, глава Запорожской ОВА Александр Старух и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, карта воздушных тревог

Прямая речь Кима: "17 ТУ в воздухе".

Детали: Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "24 канала" подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту 95 сейчас в воздухе.

Неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.

Тревоги объявлены в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на Луганщине и в Крыму.

Прямая речь Табурца: "Враг снова атакует территорию Украины с воздуха.

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В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар.

Ожидаем масштабные тревоги с 12.00".

Прямая речь Старуха: "По информации от ВСУ, вышли в море российские носители ракет "калибр", поднялись в небо вражеские бомбардировщики".