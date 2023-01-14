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Росія в ООН знову заявила про готовність до переговорів, але з умовами

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 10:52
Росія в ООН знову заявила про готовність до переговорів, але з умовами
ВАСИЛЬ НЕБЕНЗЯ, GETTY IMAGES

Москва готова до "досягнення цілей війни" за допомогою переговорів, якщо "в Україні більше не буде загрози РФ", заявив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя.

Джерело: Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН, якого цитує РБК

Пряма мова Небензі: "Закінчити військові дії можна буде лише тоді, коли з території України більше не буде виходити загроза Росії і коли закінчиться дискримінація для російськомовного населення цієї країни.

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Росія готова до сценарію, за якого цього можна досягти мирним шляхом, за допомогою переговорів. В іншому випадку Москва доб'ється свого військовим шляхом".

Деталі: Небензя каже, нібито Росія не хоче "знищення України як держави, її деукраїнізацію та насильницьку русифікацію".

"Мирна ініціатива" президента Володимира Зеленського також засмутила Небензю, бо український лідер відмовляється від переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

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Нагадаємо: Тим часом Росія проводить підготовку до довготривалої війни та переводить економіку на "воєнні рейки", наголошує воєнна розвідка України.

Теми: Росіявійнапропаганда
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