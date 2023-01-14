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Россия в ООН снова заявила о готовности к переговорам, но с условиями

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 11:52
НЕБЕНЗЯ, GETTY IMAGES

Москва готова к "достижению целей войны" с помощью переговоров, если "в Украине больше не будет угрозы РФ", заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Источник: Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, которого цитирует РБК

Прямая речь Небензи: "Закончить военные действия можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация для русскоязычного населения этой страны.

Россия готова к сценарию, при котором этого можно достичь мирным путем, с помощью переговоров. В противном случае Москва добьется своего военным путем".

Детали: Небензя говорит, якобы Россия не хочет "уничтожения Украины как государства, ее деукраинизацию и насильственную русификацию".

"Мирная инициатива" президента Владимира Зеленского также расстроила Небензю, потому что украинский лидер отказывается от переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Напомним: Тем временем Россия проводит подготовку к долговременной войне и переводит экономику на "военные рельсы", отмечает военная разведка Украины.

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Темы: Росcиявойнапропаганда
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