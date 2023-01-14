Ранковий обстріл Києва: влучання в об’єкт інфраструктури, пошкоджені автомобілі
Субота, 14 січня 2023, 11:33
КМВА розповіла про наслідки влучань у Києва внаслідок обстрілів вранці 14 січня – є влучання в об’єкт інфраструктури, але без пожежі.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстренні служби працюють на місці. Постраждалих немає.
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В Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м. кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.
В Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає".
Деталі: Влада просить не нехтувати сигналами тривоги.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Вранці у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про атаку на об'єкти інфраструктури в столиці.