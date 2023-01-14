Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ранковий обстріл Києва: влучання в об’єкт інфраструктури, пошкоджені автомобілі

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 11:33
Ранковий обстріл Києва: влучання в об’єкт інфраструктури, пошкоджені автомобілі
фото кмва

КМВА розповіла про наслідки влучань у Києва внаслідок обстрілів вранці 14 січня – є влучання в об’єкт інфраструктури, але без пожежі.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстренні служби працюють на місці. Постраждалих немає.

Реклама:

В Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м. кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.

В Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, потерпілих немає".

Деталі: Влада просить не нехтувати сигналами тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

 

Нагадаємо: Вранці у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про атаку на об'єкти інфраструктури в столиці.

Теми: Київобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: