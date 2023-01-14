Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Утренний обстрел Киева: попадание в объект инфраструктуры, поврежденные автомобили

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 12:33
фото кгва

КГВА рассказала о последствиях попаданий в Киев в результате обстрелов утром 14 января - есть попадания в объект инфраструктуры, но без пожара.

Источник: КГВА

Дословно: "Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы работают на месте. Пострадавших нет.

В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 м. кв. и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших.

В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет".

Детали: Власти просят не пренебрегать сигналами тревоги.

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним: Утром в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили об атаке на объекты инфраструктуры в столице.

Темы: Киевобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоВ Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми, уже известно о 40 погибших

Британия подтвердила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ AS90

Пригожин манипулирует "захватом Соледара" и "очерняет" армию РФ – ISW

В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22 – командующий Воздушных сил

В Днепре объявлен трехдневный траур

Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине – представитель Эрдогана

Все новости...
Киев
На территорию музейного комплекса в Пирогово под Киевом рухнули обломки российской ракеты
Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января
В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги
Последние новости
12:35
В Минздраве назвали противопоказания к COVID-вакцинации детей 5-11 лет
12:32
Херсонщина: на российской мине подорвались двое мужчин - ОВА
12:16
Скандал в Хорватии: яхта подсанкционного российского олигарха беспрепятственно покинула страну
12:00
В Молдове нашли боеголовку ракеты, сбитой во время обстрела из РФ
11:47
Из-за повреждения ТЭС увеличился дефицит электроэнергии - "Укрэнерго"
11:32
Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые
11:26
Потеряла любимого на войне, а теперь и дом: что известно о девушке на фото на развалинах дома в Днепре
11:22
Кадровые изменения в "Нафтогазе", еще один спиртзавод "ушел с молотка": итоги первых недель года для ГП
11:17
Удар по Кривому Рогу: повреждены полсотни домов, три школы и админздание
11:09
В Германии начал работу второй LNG-терминал
Все новости...