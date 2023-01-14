Утренний обстрел Киева: попадание в объект инфраструктуры, поврежденные автомобили
Суббота, 14 января 2023, 12:33
КГВА рассказала о последствиях попаданий в Киев в результате обстрелов утром 14 января - есть попадания в объект инфраструктуры, но без пожара.
Источник: КГВА
Дословно: "Есть попадание в объект инфраструктуры. Без критических разрушений и возгорания. Все экстренные службы работают на месте. Пострадавших нет.
В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 м. кв. и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших.
В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет".
Детали: Власти просят не пренебрегать сигналами тревоги.
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Напомним: Утром в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили об атаке на объекты инфраструктуры в столице.