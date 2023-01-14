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Із Білорусі 14 січня не було запусків ракет – "Беларускі Гаюн"

Роман ПетренкоСубота, 14 січня 2023, 12:24
Із Білорусі 14 січня не було запусків ракет – Беларускі Гаюн
зрк с-300, ФОТО: GETTY

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що не отримала 14 січня жодного повідомлення про запуски ракет із території Білорусі. Повітряні сили України натякнули, що обстріл могли проводити з території РФ.

Джерело: "Беларускі Гаюн", речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканала 24

Дослівно: "Крім того, ми також можемо впевнено сказати, що злетів винищувачів з білоруських аеродромів, зокрема з аеродромів у Мачулищах і Барановичах, - також не зафіксовано".

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Деталі: Тим часом у Повітряних силах натякнули, що обстріл могли вести з території Росії.

Пряма мова Ігната: "Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дає змогу застосовувати їх з території Росії".

Нагадаємо: Раніше Ігнат повідомляв, що 14 січня Росія атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку за балістичною траєкторією.

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Теми: Білорусьобстріл
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