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Из Беларуси 14 января не было запусков ракет – "Беларускі Гаюн"

Роман ПетренкоСуббота, 14 января 2023, 13:24
зрк с-300, ФОТО: GETTY

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что не получила 14 января ни одного сообщения о запусках ракет с территории Беларуси. Воздушные силы Украины намекнули, что обстрел могли проводить с территории РФ.

Источник: "Беларускі Гаюн", спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала 24

Дословно: "Кроме того, мы также можем уверенно сказать, что взлётов истребителей с беларусских аэродромов, в том числе с аэродромов в Мачулищах и Барановичах — также не зафиксировано".

Детали: Тем временем в Воздушных силах намекнули, что обстрел могли вести с территории России.

Прямая речь Игната: "Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, позволяет применять их с территории России".

Напомним: Ранее Игнат сообщал, что 14 января Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.

Темы: Беларусьобстрел
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