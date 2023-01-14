Из Беларуси 14 января не было запусков ракет – "Беларускі Гаюн"

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что не получила 14 января ни одного сообщения о запусках ракет с территории Беларуси. Воздушные силы Украины намекнули, что обстрел могли проводить с территории РФ.

Источник: "Беларускі Гаюн", спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала 24

Дословно: "Кроме того, мы также можем уверенно сказать, что взлётов истребителей с беларусских аэродромов, в том числе с аэродромов в Мачулищах и Барановичах — также не зафиксировано".

Детали: Тем временем в Воздушных силах намекнули, что обстрел могли вести с территории России.

Прямая речь Игната: "Ракеты С-300 есть разных модификаций, поэтому определенная модификация, возможно, позволяет применять их с территории России".

Напомним: Ранее Игнат сообщал, что 14 января Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.