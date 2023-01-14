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Прем’єр Британії підтвердив Зеленському передачу танків Challenger 2

"Європейська правда"Субота, 14 січня 2023, 14:36
photo getty images

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна надасть Україні танки Challenger 2.

Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Британії, пише "Європейська правда".

"Лідери обговорили поточний стан війни Росії в Україні, де послідовні перемоги України відкидають російські війська назад і ускладнюють їхні військові та моральні проблеми. Вони погодилися з необхідністю скористатися цим моментом для прискорення глобальної військової та дипломатичної підтримки України. 

Прем'єр-міністр окреслив амбіції Великої Британії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем", - сказано у заяві.

Як сказано у повідомленні, Сунак та Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання у цьому ключі, включаючи пропозицію Польщі надати Україні роту танків Leopard.

"Прем'єр-міністр наголосив, що він та весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати таку підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир", - йдеться у повідомленні.

Президент Зеленський за підсумками розмови не згадав про танки Challenger 2, однак зазначив, що він дякує Сунаку за рішення, що посилять ЗСУ на полі бою.

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У своїх соцмережах президент зазначив, що завжди потужна підтримка з боку Великої Британії тепер стала непробивною й готовою до викликів. 

"У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - додав Зеленський без інших подробиць.

За даними британського таблоїда The Sun, Сунак схвалив план відправки до України 12 танків Challenger 2, перші одиниці бронетехніки мають передати негайно.

За повідомленнями ЗМІ, уряд Британії офіційно оголосить про рішення передати Україні бойові танки Challenger 2 у понеділок.

За даними агентства Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Теми: Велика БританіяЗбройні силизброявійна
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