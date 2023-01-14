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Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

"Европейская правда"Суббота, 14 января 2023, 14:36
photo getty images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.

Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании, пишет "Европейская правда".

"Лидеры обсудили текущее состояние войны России в Украине, где последовательные победы Украины отбрасывают российские войска назад и усложняют их военные и моральные проблемы. Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом для ускорения глобальной военной и дипломатической поддержки Украины. 

Премьер-министр очертил амбиции Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", - сказано в заявлении.

Как сказано в сообщении, Сунак и Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, включая предложение Польши предоставить Украине роту танков Leopard.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро предоставить такую поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении.

Президент Зеленский по итогам разговора не упомянул о танках Challenger 2, однако отметил, что он благодарит Сунака за решения, которые усилят ВСУ на поле боя.

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В своих соцсетях президент отметил, что всегда мощная поддержка со стороны Великобритании теперь стала непробиваемой и готовой к вызовам. 

"В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", - добавил Зеленский без других подробностей.

По данным британского таблоида The Sun, Сунак одобрил план отправки в Украину 12 танков Challenger 2, первые единицы бронетехники должны быть переданы немедленно.

По сообщениям СМИ, правительство Британии официально объявит о решении передать Украине боевые танки Challenger 2 в понедельник.

По данным агентства Bloomberg, федеральное правительство Германии на следующей неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Темы: ВеликобританияВооруженные силыоружиевойна
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