Ракетна атака: постраждали дві ТЕС, одна припинила виробляти електрику

наслідки обстрілу однієї з ТЕС 14 січня, фото ДТЕК

Під час ракетної атаки в суботу росіяни обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Ворог обстріляв дві ТЕС ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів.

На щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки.

Це вже 26-тий терористичний обстріл енергетичних об'єктів ДТЕК.

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Пізніше в ДТЕК розповіли про наслідки атаки на одну з ТЕС.

Дослівно: "Окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку станції. Зруйновано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки. Наразі пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.

Руйнування масштабні. Ситуація складна".

Що передувало: Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.