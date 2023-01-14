Ракетная атака: пострадали две ТЭС, одна прекратила вырабатывать электричество
Во время ракетной атаки в субботу россияне обстреляли две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Враг обстрелял две ТЭС ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.
Во время сегодняшнего массированного обстрела оккупанты атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, которые уже неоднократно подвергались вражеским ударам.
К счастью, никто не пострадал".
Детали: В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.
Это уже 26-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.
Позже в ДТЭК рассказали о последствиях атаки на одну из ТЭС.
Дословно: "Оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки. Сейчас пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара.
Разрушения масштабные. Ситуация сложная".
Что предшествовало: В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.