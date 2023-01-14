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Ракетная атака: пострадали две ТЭС, одна прекратила вырабатывать электричество

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 18:36
последствия обстрела одной из ТЭС 14 января, фото ДТЭК

Во время ракетной атаки в субботу россияне обстреляли две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Враг обстрелял две ТЭС ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Во время сегодняшнего массированного обстрела оккупанты атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК Энерго, которые уже неоднократно подвергались вражеским ударам.

К счастью, никто не пострадал".

Детали: В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия.

Это уже 26-й террористический обстрел энергетических объектов ДТЭК.

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Позже в ДТЭК рассказали о последствиях атаки на одну из ТЭС.

Дословно: "Оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока станции. Разрушен один из энергоблоков. Также повреждены другие энергоблоки. Сейчас пожарные и работники станции продолжают ликвидацию последствий ракетного удара.

Разрушения масштабные. Ситуация сложная".

Что предшествовало: В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

Темы: энергетикаракетный ударДТЭК
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