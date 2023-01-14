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ППО збила у суботу 25 із 38 ракет

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 18:51
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

У суботу українська ППО знищила 25 із 38 російських ракет різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59".

Деталі: 14 січня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Близько 13.00  ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря та ракет "Калібр" із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря. Усього – 23 крилаті ракети повітряного та морського базування.

В той же час в повітряному просторі на різних напрямках спостерігалась активність ворожої тактичної авіації.

Із винищувачів Су-35 здійснено 5 пусків керованих авіаційних ракет Х-59.

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Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро).

Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

"Станом на 18.30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО!", - йдеться в повідомленні.

Теми: ППОракетний удар
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