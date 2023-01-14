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ПВО сбила в субботу 25 из 38 ракет

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 17:51
ПВО сбила в субботу 25 из 38 ракет
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА DEFENCE UA

В субботу украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Всего в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет различных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59".

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Детали: 14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

Около 13.00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего - 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

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С истребителей Су-35 осуществлено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в г. Днепр).

Противовоздушная оборона работала в зоне ответственности всех воздушных командований - "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

"По состоянию на 18.30 на востоке и юге страны противовоздушный бой продолжается. Враг продолжает атаковать с самолетами тактической авиации. Выпущено еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО!", - говорится в сообщении.

Темы: ПВОракетный удар
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