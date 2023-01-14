У Кривому Розі ракета понівечила будинки, є загиблий і поранений

наслідки удару по Кривому Рогу 14 січня, фото з Telegram Резніченка

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу одна людина загинула, ще одну поранено.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Дослівно: "У нас є приліт у Кривому Розі.

Ракета понівечила житлові будинки. Одна людина загинула, одна поранена. На місці удару працюють усі служби.

Наслідки з’ясовуються".

Що передувало: Росіяни у суботу в ході ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, 5 осіб загинуло і 39 дістали поранень, з них 7 дітей.