У Кривому Розі ракета понівечила будинки, є загиблий і поранений
Субота, 14 січня 2023, 19:42
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу одна людина загинула, ще одну поранено.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram
Дослівно: "У нас є приліт у Кривому Розі.
Ракета понівечила житлові будинки. Одна людина загинула, одна поранена. На місці удару працюють усі служби.
Наслідки з’ясовуються".
Що передувало: Росіяни у суботу в ході ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, 5 осіб загинуло і 39 дістали поранень, з них 7 дітей.