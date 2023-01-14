В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый
Суббота, 14 января 2023, 19:42
В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно: "У нас есть прилет в Кривом Роге.
Ракета изуродовала жилые дома. Один человек погиб, один ранен. На месте удара работают все службы.
Последствия выясняются".
Что предшествовало: Россияне в субботу в ходе ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли и 39 получили ранения, из них 7 детей.