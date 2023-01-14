Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 18:42
В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый
последствия удара по Кривому Рогу 14 января, фото из Telegram Резниченко

В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас есть прилет в Кривом Роге.

Реклама:

Ракета изуродовала жилые дома. Один человек погиб, один ранен. На месте удара работают все службы.

Последствия выясняются".

Что предшествовало: Россияне в субботу в ходе ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли и 39 получили ранения, из них 7 детей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кривой РогДнепропетровская областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кривой Рог
Россияне атаковали ракетами Кривой Рог
"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: пострадал мужчина, повреждено 20 домов
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: