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В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 19:42
последствия удара по Кривому Рогу 14 января, фото из Telegram Резниченко

В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас есть прилет в Кривом Роге.

Ракета изуродовала жилые дома. Один человек погиб, один ранен. На месте удара работают все службы.

Последствия выясняются".

Что предшествовало: Россияне в субботу в ходе ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли и 39 получили ранения, из них 7 детей.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьракетный ударвойна
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