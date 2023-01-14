В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый

последствия удара по Кривому Рогу 14 января, фото из Telegram Резниченко

В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно: "У нас есть прилет в Кривом Роге.

Ракета изуродовала жилые дома. Один человек погиб, один ранен. На месте удара работают все службы.

Последствия выясняются".

Что предшествовало: Россияне в субботу в ходе ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли и 39 получили ранения, из них 7 детей.