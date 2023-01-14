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По багатоповерхівці Дніпра росіяни вдарили "убивцею авіаносців" – Повітряні сили

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 19:40
По багатоповерхівці Дніпра росіяни вдарили убивцею авіаносців – Повітряні сили
Юрій Ігнат, фото Повітряних сил

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет.

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Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку.

Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту".

Деталі: Ігнат також повідомив, що у суботу по Києву й Харкову били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення.

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Пряма мова: "Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300… Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади.

Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами".  

Що передувало: Росіяни у суботу в ході ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, 5 осіб загинуло і майже 60 дістали поранень, з них 12 дітей.

Теми: ДніпроКиївракетний удар
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