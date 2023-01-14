Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По багатоповерхівці Дніпра росіяни вдарили "убивцею авіаносців" – Повітряні сили

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 20:40
Юрій Ігнат, фото Повітряних сил

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі – це ракета Х-22, випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет.

Що це за ракета? Така ракета влучила кілька місяців тому по торговому центру в Кременчуку.

Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту, де люди… Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту".

Деталі: Ігнат також повідомив, що у суботу по Києву й Харкову били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей і які є дуже небезпечними для населення.

Пряма мова: "Чому це терористи, чому це нелюди? Тому що почали ракетами, які є зенітні, С-400 або С-300… Вже встановлено тип ракет, якими били по Києву. Це ті ракети, якими б’ють постійно по східних регіонах нашої держави, це й Харківщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина страждає фактично щодня від цих ракет. Вже і з північного напрямку почалися ці напади.

ВІДЕО ДНЯ

Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що ракети призначені для ураження повітряних цілей з тисячами вражаючих елементів для того, щоб знищувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер. Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами".  

Що передувало: Росіяни у суботу в ході ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, 5 осіб загинуло і майже 60 дістали поранень, з них 12 дітей.

Теми: ДніпроКиївракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Yasno: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення

В Офісі генпрокурора назвали підрозділ РФ, що запустив ракету по будинку в Дніпрі

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів

Мудрик перейшов у "Челсі" за рекордні для України гроші

У суботу Росія вбила в Україні 26 цивільних, понад 80 поранила

Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Усі новини...
Бої за Соледар тривають, окупанти наступають на 4 напрямках – зведення Генштабу
ППО збила у суботу 25 із 38 ракет
Зеленський сказав, що потрібно, щоб зупинити російський терор
Після атаки РФ найскладніша ситуація з електрикою на Харківщині й Київщині – Зеленський
Останні новини
20:36
Прем’єрка Естонії: РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї
20:17
Yasno: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення
20:10
Светр-невидимка, летюче таксі, вбивці дронів: головні технологічні інновації 2022 року
20:01
В Офісі генпрокурора назвали підрозділ РФ, що запустив ракету по будинку в Дніпрі
19:50
На протестах екоактивістів у Німеччині постраждали понад 70 поліцейських
19:23
Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
19:07
Столтенберг оцінив ризик застосування Путіним ядерної зброї
18:53
Окупанти обороняються на трьох напрямках – зведення Генштабу
18:47
Генсек НАТО прогнозує більше важкої зброї для України у найближчому майбутньому
18:45
Вибори у Чехії: експрем’єр Бабіш порівняв свого суперника з Путіним
Усі новини...