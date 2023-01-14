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По многоэтажке Днепра россияне ударили "убийцей авианосцев" – Воздушные силы

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 20:40
Юрий Игнат, фото Воздушных сил

Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

Источник: представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет.

Что это за ракета? Такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге.

Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди... Нет никакого объяснения и оправдания этому террористическому акту".

Детали: Игнат также сообщил, что в субботу по Киеву и Харькову били зенитными ракетами, которые предназначены для поражения воздушных целей и которые являются очень опасными для населения.

Прямая речь: "Почему это террористы, почему это нелюди? Потому что начали ракетами, которые есть зенитные, С-400 или С-300... Уже установлен тип ракет, которыми били по Киеву. Это те ракеты, которыми бьют постоянно по восточным регионам нашего государства, это и Харьковщина, Николаевщина, Днепропетровщина страдает фактически ежедневно от этих ракет. Уже и с северного направления начались эти нападения.

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Почему мы называем это оружием террористов? Потому что ракеты предназначены для поражения воздушных целей с тысячами поражающих элементов для того, чтобы уничтожать самолет, ракету, БПЛА или вертолет. Эти обломки летят на сотни метров, поражают мирное население. По городам стрелять – это чистой воды терроризм. Этими ракетами сегодня били по Киеву. И по Харькову тоже были в эти сутки удары именно этими комплексами". 

Что предшествовало: Россияне в субботу в ходе ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре, 5 человек погибли, почти 60 ранены, из них 12 детей.

Темы: ДнепрКиевракетный удар
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