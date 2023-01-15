Крім танків Challenger 2, Британія планує передати Україні близько 30 САУ AS-90
Неділя, 15 січня 2023, 02:47
У Британії повідомили, що уряд країни має намір передати Україні не лише танки Challenger 2, а й близько 30 гаубиць AS-90.
Джерело: заява уряду Британії
Деталі: У заяві відзначили, що відправка танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії.
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Ескадрилья з 14 танків вирушить у найближчі тижні після того, як прем'єр-міністр Ріші Сунак повідомив президенту Зеленському, що Великобританія надасть додаткову підтримку Україні.
Очікується, що за ними також прибудуть близько 30 гаубиць AS-90.
"Міністр оборони викладе подальші деталі цієї підтримки у Палаті громад у понеділок", – зазначено в повідомленні уряду Британії.
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