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Крім танків Challenger 2, Британія планує передати Україні близько 30 САУ AS-90

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 03:47
ілюстративне фото wikipedia

У Британії повідомили, що уряд країни має намір передати Україні не лише танки Challenger 2, а й близько 30 гаубиць AS-90.

Джерело: заява уряду Британії

Деталі: У заяві відзначили, що відправка танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії.

Ескадрилья з 14 танків вирушить у найближчі тижні після того, як прем'єр-міністр Ріші Сунак повідомив президенту Зеленському, що Великобританія надасть додаткову підтримку Україні.

Очікується, що за ними також прибудуть близько 30 гаубиць AS-90.

"Міністр оборони викладе подальші деталі цієї підтримки у Палаті громад у понеділок", – зазначено в повідомленні уряду Британії.

Теми: Велика Британіязброявійна
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