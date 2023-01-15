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Кроме танков Challenger 2, Британия планирует передать Украине около 30 САУ AS-90

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 02:47
Кроме танков Challenger 2, Британия планирует передать Украине около 30 САУ AS-90
иллюстративное фото wikipedia

В Британии сообщили, что правительство страны намерено передать Украине не только танки Challenger 2, но и около 30 гаубиц AS-90.

Источник: заявление правительства Великобритании

Детали: В заявлении отметили, что отправка танков Challenger 2 в Украину является началом изменения тактики поддержки со стороны Великобритании.

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Эскадрилья из 14 танков отправится в ближайшие недели после того, как премьер-министр Риши Сунак сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания окажет дополнительную поддержку Украине.

Ожидается, что за ними также прибудут около 30 гаубиц AS-90.

"Министр обороны изложит дальнейшие детали этой поддержки в Палате общин в понедельник", – говорится в сообщении правительства Великобритании.

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Темы: Великобританияоружиевойна
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