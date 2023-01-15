Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Євген Пригожин, показуючи дії найманців у Соледарі, рекламує ПВК "Вагнер" і намагається "очорнити російські війська".

Джерело: звіт ISW

Деталі: Експерти вказують на те, що фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль ПВК у захопленні Соледара для підвищення свого політичного статусу та опосередкованої критики російських збройних сил.

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У ISW зазначають, що Пригожин опублікував 14 січня відеоматеріали, які, як він стверджував, були зняті в Соледарі, щоб просунути роль "Вагнера" в захопленні міста.

У звіті пишуть: "Пригожин показав командира групи "Вагнера", який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості "Вагнера" в порівнянні зі звичайними російськими військовими".

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Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, незалежності, ефективному військовому обладнанню та чудовій системі управління.

Він стверджував, що система управління "Групи Вагнера" стимулює командирів і підлеглих до тісної співпраці на місцях і дозволяє почути скарги рядових бійців.

Експерти припускають, що цим Пригожин намагається рекламувати подальший набір (у ПВК – ред.) і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі "Групи Вагнера" – і його особисто – у війні в Україні.

Нагадаємо: Важкі бої за Соледар Донецької області тривають.

Основні висновки інституту за 14 січня: