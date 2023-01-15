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Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW

Неділя, 15 січня 2023, 05:50
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Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Євген Пригожин, показуючи дії найманців у Соледарі, рекламує ПВК "Вагнер" і намагається "очорнити російські війська".

Джерело: звіт ISW

Деталі: Експерти вказують на те, що фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль ПВК у захопленні Соледара для підвищення свого політичного статусу та опосередкованої критики російських збройних сил.

У ISW зазначають, що Пригожин опублікував 14 січня відеоматеріали, які, як він стверджував, були зняті в Соледарі, щоб просунути роль "Вагнера" в захопленні міста.

У звіті пишуть: "Пригожин показав командира групи "Вагнера", який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості "Вагнера" в порівнянні зі звичайними російськими військовими".

Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, незалежності, ефективному військовому обладнанню та чудовій системі управління.

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Він стверджував, що система управління "Групи Вагнера" стимулює командирів і підлеглих до тісної співпраці на місцях і дозволяє почути скарги рядових бійців.

Експерти припускають, що цим Пригожин намагається рекламувати подальший набір (у ПВК – ред.) і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі "Групи Вагнера" – і його особисто – у війні в Україні.

Нагадаємо: Важкі бої за Соледар Донецької області тривають.

Основні висновки інституту за 14 січня:

  • Російські війська 14 січня завдали дві хвилі ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
  • Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу для Росії, щоб відкинути українські пропозиції щодо мирного саміту і зберегти початкові максималістські цілі Путіна.
  • Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд утискає релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови від переговорів з Україною і, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.
  • Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль ПВК у захопленні Соледара для підвищення свого політичного статусу та опосередкованої критики звичайних російських військових.
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Загарбники продовжували наступальні операції навколо Соледара, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Утримання позицій у межах самого міста Соледар українськими силами є малоймовірним.
  • Російські війська продовжували оборонні операції та укріплювали передові позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
  • Західні офіційні особи все частіше попереджають, що Росія готується до швидкої другої хвилі мобілізації.
  • Атаки українських партизанів продовжують зривати заходи з охорони російських тилів.

Теми: ВагнерРосіявійна
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