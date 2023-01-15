Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Євген Пригожин, показуючи дії найманців у Соледарі, рекламує ПВК "Вагнер" і намагається "очорнити російські війська".
Джерело: звіт ISW
Деталі: Експерти вказують на те, що фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль ПВК у захопленні Соледара для підвищення свого політичного статусу та опосередкованої критики російських збройних сил.
У ISW зазначають, що Пригожин опублікував 14 січня відеоматеріали, які, як він стверджував, були зняті в Соледарі, щоб просунути роль "Вагнера" в захопленні міста.
У звіті пишуть: "Пригожин показав командира групи "Вагнера", який керував захопленням населеного пункту, і вихваляв можливості "Вагнера" в порівнянні зі звичайними російськими військовими".
Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, незалежності, ефективному військовому обладнанню та чудовій системі управління.
Він стверджував, що система управління "Групи Вагнера" стимулює командирів і підлеглих до тісної співпраці на місцях і дозволяє почути скарги рядових бійців.
Експерти припускають, що цим Пригожин намагається рекламувати подальший набір (у ПВК – ред.) і очорнити російські війська, лобіюючи збільшення ролі "Групи Вагнера" – і його особисто – у війні в Україні.
Нагадаємо: Важкі бої за Соледар Донецької області тривають.
Основні висновки інституту за 14 січня:
- Російські війська 14 січня завдали дві хвилі ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
- Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу для Росії, щоб відкинути українські пропозиції щодо мирного саміту і зберегти початкові максималістські цілі Путіна.
- Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд утискає релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови від переговорів з Україною і, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.
- Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль ПВК у захопленні Соледара для підвищення свого політичного статусу та опосередкованої критики звичайних російських військових.
- Російські війська продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Загарбники продовжували наступальні операції навколо Соледара, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Утримання позицій у межах самого міста Соледар українськими силами є малоймовірним.
- Російські війська продовжували оборонні операції та укріплювали передові позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
- Західні офіційні особи все частіше попереджають, що Росія готується до швидкої другої хвилі мобілізації.
- Атаки українських партизанів продовжують зривати заходи з охорони російських тилів.