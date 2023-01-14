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Бої за Соледар тривають, окупанти наступають на 4 напрямках – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 19:14
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Важкі бої за Соледар Донецької області тривають, росіяни зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку, також наступають на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Противник не полишає своїх намірів повністю захопити Донецьку область. З цією метою зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Тривають важкі бої за Соледар.

Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат.

Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському – обороняється".

Деталі: Загалом протягом доби противник завдав 3 авіаційних та близько 50 ракетних ударів.

Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59 по об’єктах критичної інфраструктури України.

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Загалом ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети. Триває підрахунок та уточнення.

Окрім того, окупанти здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує брати участь у російській агресії проти нашої держави, надаючи свою територію та повітряний простір для завдання ударів, а також боєприпаси та матеріально-технічні засоби.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гатище, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Дворічна, Орлянка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Невського, Кремінної та Червонопопівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогневий вплив потрапили Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріли фіксувалися біля Малинівки, Гуляйполя, Дорожнянки, Залізничного, Чарівного, Малої Токмачки, Степового та Плавнів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон та Дмитрівка Миколаївської області, є постраждалі серед мирних жителів.

З метою посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині, ворог проводить передислокацію. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі і це дається взнаки. Низьким, до 40 відсотків, залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області. І це, попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками. Показово, що особовому складу заборонено залишати місце розташування – таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству.

Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану "бронь". Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено.

Українська авіація протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а ракетники і артилеристи уразили 5 таких районів та склад боєприпасів ворога.

Теми: СоледарГенштабвійнаЗбройні сили
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