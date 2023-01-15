Пригожин манипулирует "захватом Соледара" и "очерняет" армию РФ – ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Евгений Пригожин, показывая действия наемников в Соледаре, рекламирует ЧВК "Вагнер" и пытается "очернить российские войска".
Источник: отчет ISW
Детали: Эксперты указывают на то, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать роль ЧВК в захвате Соледара для повышения своего политического статуса и опосредованной критики российских вооруженных сил.
В ISW отмечают, что Пригожин опубликовал 14 января видеоматериалы, которые, как он утверждал, были сняты в Соледаре, чтобы продвинуть роль "Вагнера" в захвате города.
В отчете пишут: "Пригожин показал командира группы "Вагнера", который руководил захватом населенного пункта, и восхвалял возможности "Вагнера" по сравнению с обычными российскими военными".
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" достигла успеха благодаря своему богатому опыту, независимости, эффективному военному оборудованию и превосходной системе управления.
Он утверждал, что система управления "Группы Вагнера" стимулирует командиров и подчиненных к тесному сотрудничеству на местах и позволяет услышать жалобы рядовых бойцов.
Эксперты предполагают, что этим Пригожин пытается рекламировать дальнейший набор (в ЧВК - ред.) и очернить российские войска, лоббируя увеличение роли "Группы Вагнера" - и его лично - в войне в Украине.
Напомним: Тяжелые бои за Соледар Донецкой области продолжаются.
Основные выводы института за 14 января:
- Российские войска 14 января нанесли две волны ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
- Кремль продолжает ложно утверждать, что Украина представляет угрозу для России, чтобы отвергнуть украинские предложения по мирному саммиту и сохранить первоначальные максималистские цели Путина.
- Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство ущемляет религиозные свободы, как моральное оправдание своего отказа от переговоров с Украиной и, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.
- Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать роль ЧВК в захвате Соледара для повышения своего политического статуса и опосредованной критики обычных российских военных.
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная.
- Захватчики продолжали наступательные операции вокруг Соледара, а также в районе Бахмута и Авдеевки. Удержание позиций в пределах самого города Соледар украинскими силами маловероятно.
- Российские войска продолжали оборонительные операции и укрепляли передовые позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
- Западные официальные лица все чаще предупреждают, что Россия готовится к скорой второй волне мобилизации.
- Атаки украинских партизан продолжают срывать мероприятия по охране российских тылов.