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Пригожин манипулирует "захватом Соледара" и "очерняет" армию РФ – ISW

Воскресенье, 15 января 2023, 04:50
Пригожин манипулирует захватом Соледара и очерняет армию РФ – ISW
скриншот

Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что Евгений Пригожин, показывая действия наемников в Соледаре, рекламирует ЧВК "Вагнер" и пытается "очернить российские войска".

Источник: отчет ISW

Детали: Эксперты указывают на то, что финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать роль ЧВК в захвате Соледара для повышения своего политического статуса и опосредованной критики российских вооруженных сил.

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В ISW отмечают, что Пригожин опубликовал 14 января видеоматериалы, которые, как он утверждал, были сняты в Соледаре, чтобы продвинуть роль "Вагнера" в захвате города.

В отчете пишут: "Пригожин показал командира группы "Вагнера", который руководил захватом населенного пункта, и восхвалял возможности "Вагнера" по сравнению с обычными российскими военными".

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Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" достигла успеха благодаря своему богатому опыту, независимости, эффективному военному оборудованию и превосходной системе управления.

Он утверждал, что система управления "Группы Вагнера" стимулирует командиров и подчиненных к тесному сотрудничеству на местах и позволяет услышать жалобы рядовых бойцов.

Эксперты предполагают, что этим Пригожин пытается рекламировать дальнейший набор (в ЧВК - ред.) и очернить российские войска, лоббируя увеличение роли "Группы Вагнера" - и его лично - в войне в Украине.

Напомним: Тяжелые бои за Соледар Донецкой области продолжаются.

Основные выводы института за 14 января:

  • Российские войска 14 января нанесли две волны ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
  • Кремль продолжает ложно утверждать, что Украина представляет угрозу для России, чтобы отвергнуть украинские предложения по мирному саммиту и сохранить первоначальные максималистские цели Путина.
  • Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство ущемляет религиозные свободы, как моральное оправдание своего отказа от переговоров с Украиной и, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины.
  • Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать роль ЧВК в захвате Соледара для повышения своего политического статуса и опосредованной критики обычных российских военных.
  • Российские войска продолжали ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная.
  • Захватчики продолжали наступательные операции вокруг Соледара, а также в районе Бахмута и Авдеевки. Удержание позиций в пределах самого города Соледар украинскими силами маловероятно.
  • Российские войска продолжали оборонительные операции и укрепляли передовые позиции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
  • Западные официальные лица все чаще предупреждают, что Россия готовится к скорой второй волне мобилизации.
  • Атаки украинских партизан продолжают срывать мероприятия по охране российских тылов.

Темы: ВагнерРосcиявойна
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