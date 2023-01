Санду: Війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на атаку Росії по Україні та падіння уламків ракети в Молдові.

Джерело: Санду у Twitter

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії".

"Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовські прикордонники виявили уламки ракети біля села Ларга на півночі Молдови".

Деталі: Санду висловила підтримку тим, хто внаслідок ракетного обстрілу втратив рідних у Дніпрі.

Президент опублікувала фото уламків ракети, які впали на територію Молдови.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG