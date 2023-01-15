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Санду: Війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 06:42
Мая Санду, Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на атаку Росії по Україні та падіння уламків ракети в Молдові.

Джерело: Санду у Twitter

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії".

"Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовські прикордонники виявили уламки ракети біля села Ларга на півночі Молдови".

Деталі: Санду висловила підтримку тим, хто внаслідок ракетного обстрілу втратив рідних у Дніпрі.

Президент опублікувала фото уламків ракети, які впали на територію Молдови.

Теми: Молдовавійнаобстріл
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