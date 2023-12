Санду: Война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на атаку России по Украине и падение обломков ракеты в Молдове.

Источник: Санду в Twitter

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем сегодняшние усиленные атаки России".

"Жестокая война России против Украины снова непосредственно влияет на Молдову. Молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты возле села Ларга на севере Молдовы".

Детали: Санду выразила поддержку тем, кто в результате ракетного обстрела потерял родных в Днепре.

Президент опубликовала фото обломков ракеты, которые упали на территорию Молдовы.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG