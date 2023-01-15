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Британська розвідка: РФ може віддати перевагу підвищенню віку призову перед новою хвилею мобілізації

"Європейська правда"Неділя, 15 січня 2023, 11:02

На думку британської розвідки,  зміна вікових критеріїв для звичайного призову в РФ може видаватися для тамтешнього населення менш тривожною у порівнянні з новим раундом "часткової мобілізації".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Британська розвідка нагадує, що 12 січня 2023 року Андрей Картаполов, голова комітету Держдуми Росії з питань оборони, припустив, що РФ збільшить верхній призовний вік з 27 до 30 років до весняного призову 2023 року.

Картаполов сказав, що цей крок буде спрямований на забезпечення раніше оголошеного збільшення чисельності російських збройних сил на 30%.

Минулого року президент Путін заявив, що підтримує такий крок, і російські чиновники, ймовірно, вивчають реакцію громадськості.

"Існує реальна можливість того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може збільшити кількість особового складу, доступного для участі в бойових діях в Україні, і в той же час це виглядатиме менш тривожним для населення, ніж оголошення чергового раунду непопулярного процесу "часткової мобілізації" – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка заявляла, що російська оборонна промисловість, швидше за все, вдасться до використання праці ув'язнених у спробі задовольнити потреби виробництва у воєнний час.

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Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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