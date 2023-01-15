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Британская разведка: РФ может предпочесть новой волне мобилизации повышение возраста призыва

"Европейская правда"Воскресенье, 15 января 2023, 11:02

По мнению британской разведки, изменение возрастных критериев для обычного призыва в РФ может казаться для тамошнего населения менее тревожным по сравнению с новым раундом "частичной мобилизации".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка напоминает, что 12 января 2023 года Андрей Картаполов, председатель комитета Госдумы России по вопросам обороны, предположил, что РФ увеличит верхний призывной возраст с 27 до 30 лет к весеннему призыву 2023 года.

Картаполов сказал, что этот шаг будет направлен на обеспечение ранее объявленного увеличения численности российских вооруженных сил на 30%.

В прошлом году президент Путин заявил, что поддерживает такой шаг, и российские чиновники, вероятно, изучают реакцию общественности.

"Существует реальная возможность того, что российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для обычного призыва может увеличить количество личного состава, доступного для участия в боевых действиях в Украине, и в то же время это будет выглядеть менее тревожным для населения, чем объявление очередного раунда непопулярного процесса "частичной мобилизации" - говорится в обзоре.

Ранее британская разведка заявляла, что российская оборонная промышленность, скорее всего, прибегнет к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить потребности производства в военное время.

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Темы: ВеликобританияразведкавойнаРосcия
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