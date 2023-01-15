Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Кривому Рогу: пошкоджені пів сотні будинків, три школи та адмінбудівля

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 10:17
Удар по Кривому Рогу: пошкоджені пів сотні будинків, три школи та адмінбудівля
НАСЛІКИ УДАРУ ПО КРИВОМУ РОГУ 14 ЯНВАРЯ, ФОТО ова

Внаслідок удару російською ракетою по Кривому Рогу пошкоджені близько 50 приватних та багатоквартирних будинків, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Постраждало близько 50 приватних будинків, 3 школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля".

Реклама:

Деталі: За словами Вілкула, спеціалісти обстежують пошкодження, а потім людям нададуть допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт.

Зараз у місті вся важлива інфраструктура працює, але зберігається висока ймовірність застосування енергетиками екстрених відключень електроенергії.

Нагадаємо: Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу одна людина загинула, ще одну поранено.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кривий Рігобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Кривому Рогу
Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: постраждав чоловік, пошкоджено 20 будинків
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: