Удар по Кривому Рогу: пошкоджені пів сотні будинків, три школи та адмінбудівля

Внаслідок удару російською ракетою по Кривому Рогу пошкоджені близько 50 приватних та багатоквартирних будинків, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Постраждало близько 50 приватних будинків, 3 школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля".

Деталі: За словами Вілкула, спеціалісти обстежують пошкодження, а потім людям нададуть допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт.

Зараз у місті вся важлива інфраструктура працює, але зберігається висока ймовірність застосування енергетиками екстрених відключень електроенергії.

Нагадаємо: Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в суботу одна людина загинула, ще одну поранено.