Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Кривому Рогу: повреждены полсотни домов, три школы и админздание

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 11:17
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО КРИВОМУ РОГУ 14 ЯНВАРЯ, ФОТО ова

В результате удара российской ракетой по Кривому Рогу повреждены около 50 частных и многоквартирных домов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Пострадало около 50 частных домов, 3 школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание".

Детали: По словам Вилкула, специалисты обследуют повреждения, а потом людям окажут помощь стройматериалами для первоочередных восстановительных работ.

Сейчас в городе вся важная инфраструктура работает, но сохраняется высокая вероятность применения энергетиками экстренных отключений электроэнергии.

Напомним: В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.

Темы: Кривой Рогобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Bloomberg подсчитал, сколько и какое оружие передали Украине с начала полномасштабной войны

дополнено от 01:40Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения

Высадка десанта и патрулирование границы – в Беларуси новые учения российской и белорусской авиации

ISW спрогнозировал сценарии "решительных стратегических действий России" в войне против Украины в 2023 году

Американские чиновники поражены инновациями украинских военных – CNN

Вследствие удара РФ по Днепру погибли 30 человек, Зеленский обратился к россиянам

Все новости...
Кривой Рог
В Кривом Роге ракета повредила дома, есть погибший и раненый
Погибли супруги и маленький сын. История семьи из Кривого Рога, которых убила российская ракета
Ракетный удар по дому в Кривом Роге 16 декабря: количество жертв возросло до 5 человек
Последние новости
10:48
Экспорт иранской нефти в декабре достиг самого высокого уровня с 2019 года – аналитики
10:32
фотоРоссияне ударили по детской больнице в Херсоне, за сутки в области – 3 погибших
10:13
Дело Приватбанка: суд рассматривает иск Гороховского о национализации
10:10
Bloomberg подсчитал, сколько и какое оружие передали Украине с начала полномасштабной войны
10:05
Кабмин ставит на "альтернативную мобильную генерацию": как это работает и спасет ли энергосистему
09:54
фотоГвардейский пес Лорд получил медаль после задержания вора
09:45
Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе
09:43
Австрия об уничтоженном РФ доме в Днепре: вопиющее нарушение международного права
09:40
дополнено от 01:40Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения
09:31
Босфор заблокирован: грузовое судно село на мель
Все новости...