Удар по Кривому Рогу: повреждены полсотни домов, три школы и админздание
Воскресенье, 15 января 2023, 11:17
В результате удара российской ракетой по Кривому Рогу повреждены около 50 частных и многоквартирных домов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Источник: Вилкул в Telegram
Прямая речь Вилкула: "Пострадало около 50 частных домов, 3 школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание".
Детали: По словам Вилкула, специалисты обследуют повреждения, а потом людям окажут помощь стройматериалами для первоочередных восстановительных работ.
Сейчас в городе вся важная инфраструктура работает, но сохраняется высокая вероятность применения энергетиками экстренных отключений электроэнергии.
Напомним: В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.