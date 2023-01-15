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Удар по Кривому Рогу: повреждены полсотни домов, три школы и админздание

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 10:17
Удар по Кривому Рогу: повреждены полсотни домов, три школы и админздание
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО КРИВОМУ РОГУ 14 ЯНВАРЯ, ФОТО ова

В результате удара российской ракетой по Кривому Рогу повреждены около 50 частных и многоквартирных домов, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Источник: Вилкул в Telegram

Прямая речь Вилкула: "Пострадало около 50 частных домов, 3 школы, два детских сада, многоквартирные дома и административное здание".

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Детали: По словам Вилкула, специалисты обследуют повреждения, а потом людям окажут помощь стройматериалами для первоочередных восстановительных работ.

Сейчас в городе вся важная инфраструктура работает, но сохраняется высокая вероятность применения энергетиками экстренных отключений электроэнергии.

Напомним: В результате ракетного удара по Кривому Рогу в субботу один человек погиб, еще один ранен.

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Темы: Кривой Рогобстрел
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