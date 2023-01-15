Херсонщина: на російській міні підірвалися двоє чоловіків – ОВА
Неділя, 15 січня 2023, 12:32
Поблизу Великої Олександрівки Херсонської області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися двоє людей, повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
Джерело: Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну.
Через отримані поранення обидва загинули на місці події".
Деталі: Влада нагадує, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою і просить бути обережними.
Нагадаємо: В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій.