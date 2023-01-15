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Херсонщина: на російській міні підірвалися двоє чоловіків – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 11:32
Херсонщина: на російській міні підірвалися двоє чоловіків – ОВА
РОЗМІНУВАННЯ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ДСНС

Поблизу Великої Олександрівки Херсонської області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися двоє людей, повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

Джерело: Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну.

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Через отримані поранення обидва загинули на місці події".

Деталі: Влада нагадує, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою і просить бути обережними.

Нагадаємо: В Україні зʼявилася мапа вибухонебезпечних територій.

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Теми: Херсонська областьмінуваннявійнаРосія
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