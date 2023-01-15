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Херсонщина: на российской мине подорвались двое мужчин - ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 11:32
Херсонщина: на российской мине подорвались двое мужчин - ОВА
РАЗМИНИРОВАНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГСЧС

Вблизи Большой Александровки Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались два человека, сообщил глава ОГА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Два мужчины, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину.

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Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия".

Детали: Власти напоминают, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой и просят быть осторожными.

Напомним: В Украине появилась карта взрывоопасных территорий.

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Темы: Херсонская областьминированиевойнаРосcия
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