Херсонщина: на российской мине подорвались двое мужчин - ОВА

Вблизи Большой Александровки Херсонской области на мине, оставленной российскими оккупантами, подорвались два человека, сообщил глава ОГА Ярослав Янушевич.

Источник: Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Два мужчины, 53 и 35 лет, проверяли свои поля и наткнулись на вражескую мину.

Из-за полученных ранений оба погибли на месте происшествия".

Детали: Власти напоминают, что минная опасность на Херсонщине остается чрезвычайно высокой и просят быть осторожными.

Напомним: В Украине появилась карта взрывоопасных территорий.