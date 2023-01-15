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У Росії військовий підірвав гранату на складі боєприпасів, є загиблі - ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 14:59
фото міноборони рф

Військовий підірвав гранату і влаштував пожежу на території частини в Бєлгородській області, внаслідок чого є загиблі та поранені, повідомляють ЗМІ.

Джерело: ТАСС, телеграм-канал "112"

Деталі: Відомо, що 14 січня командир взводу, старший сержант здійснив підрив РГД-5 у розташуванні.

Площа загоряння склала 450 квадратних метрів. Через це здетонували боєприпаси, які перебували в кімнаті зберігання зброї.

Унаслідок вибуху, за попередніми даними, 3 військовослужбовці загинули, 16 осіб постраждали, ще 8 зникли безвісти.

Пізніше агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило, що під час вибуху боєприпасів у Бєлгородській області загинуло троє військових, 15 постраждало.

"Необережне поводження з боєприпасами призвело до їхньої детонації на хуторі Тоненьке в Бєлгородській області, додали екстрені служби", - ідеться в повідомленні.

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Теми: Росіявійназброя
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