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В России военный взорвал гранату на складе боеприпасов, есть погибшие - СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 13:59
В России военный взорвал гранату на складе боеприпасов, есть погибшие - СМИ
фото минобороны рф

Военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области, в результате чего есть погибшие и раненые, сообщают СМИ.

Источник: ТАСС, телеграм-канал "112"

Детали: Известно, что 14 января командир взвода, старший сержант совершил подрыв РГД-5 в расположении.

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Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.

В результате взрыва, по предварительным данным, 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще 8 пропали без вести.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что при взрыве боеприпасов в Белгородской области погибли трое военных, 15 пострадало.

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"Неосторожное обращение с боеприпасами привело к их детонации на хуторе Тоненькое в Белгородской области, добавили экстренные службы", - говорится в сообщении.

Темы: Росcиявойнаоружие
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