Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні
Неділя, 15 січня 2023, 15:11
У неділю росіяни обстріляли медичний заклад у Херсоні, завдавши будівлі пошкоджень.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень.
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На щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали".
Що передувало: Російські військові вранці 15 січня завдали удару по житловому кварталу Херсона, відомо про 2 поранених.