Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 16:11
ілюстративне фото з Telegram Янушевича: наслідки одного з попередніх обстрілів медзакладів у Херсоні

У неділю росіяни обстріляли медичний заклад у Херсоні, завдавши будівлі пошкоджень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень.

На щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали".

Що передувало: Російські військові вранці 15 січня завдали удару по житловому кварталу Херсона, відомо про 2 поранених.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонмедицинавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: обговорили "максимально ефективну" протидію ракетам

Росія вивела в Чорне море 6 кораблів з трьома десятками "Калібрів"

Нардепу від "ЄС" оголосили підозру

"Укренерго": Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс, у 9 областях – аварійні відключення

відеоУкраїнські військові прибули в США навчатися на Patriot - ЗМІ

Медведчук написав статтю про Україну: погрожує, що війна перекинеться на інші країни Європи

Усі новини...
Херсон
Росіяни вранці обстріляли житловий квартал Херсона, є поранені
Охоронець російської катівні Херсона намагався "залягти на дно" в Одесі
Росіяни у Херсоні обстріляли базу з автобусами: є поранений
Останні новини
16:11
Перед вторгненням РФ в Україну російські олігархи переписували активи на дітей – Мінфін США
16:04
Українські підрозділи тримають оборону в Соледарі і на підступах – Череватий
16:02
опитуванняГромадяни України, світу чи СРСР: як ідентифікують себе українці
15:59
відео, фотоВ Бахмут відправили майже сотню дронів і десятки Starlink
15:55
СБУ назвала шістьох російських військових, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі
15:51
інфографікаЗа 2022 рік підпілля знищило 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну – "Чесно"
15:44
Моравецький у Берліні закликав уряд Німеччини надати Україні всі види зброї
15:20
Під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з шиншилою
15:12
У двох облгазах Фірташа обшуки. В РГК кажуть про спробу "рейдерського захоплення"
15:11
Індія у грудні купила рекордну кількість російської нафти
Усі новини...