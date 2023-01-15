Росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні

ілюстративне фото з Telegram Янушевича: наслідки одного з попередніх обстрілів медзакладів у Херсоні

У неділю росіяни обстріляли медичний заклад у Херсоні, завдавши будівлі пошкоджень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень.

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На щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали".

Що передувало: Російські військові вранці 15 січня завдали удару по житловому кварталу Херсона, відомо про 2 поранених.