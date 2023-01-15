Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне

иллюстративное фото из Telegram Янушевича: последствия одного из предыдущих обстрелов медучреждений в Херсоне

В воскресенье россияне обстреляли медицинское учреждение в Херсоне, нанеся зданию повреждения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения.

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К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали".

Что предшествовало: Российские военные утром 15 января нанесли удар по жилому кварталу Херсона, известно о 2 раненых.