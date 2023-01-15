Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли медучреждение в Херсоне

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 января 2023, 16:11
иллюстративное фото из Telegram Янушевича: последствия одного из предыдущих обстрелов медучреждений в Херсоне

В воскресенье россияне обстреляли медицинское учреждение в Херсоне, нанеся зданию повреждения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Только что российские оккупанты обстреляли одно из городских медицинских учреждений Херсона. Здание получило повреждения.

К счастью, из-за этой вражеской атаки люди не пострадали".

Что предшествовало: Российские военные утром 15 января нанесли удар по жилому кварталу Херсона, известно о 2 раненых.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонмедицинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку: обсудили "максимально эффективное" противодействие ракетам

Россия вывела в Черное море 6 кораблей с тремя десятками "Калибров"

Нардепу от "ЕС" объявили подозрение

"Укрэнерго": Дефицит в энергосистеме существенно вырос, в девяти областях – аварийные отключения

видеоУкраинские военные прибыли в США обучаться на Patriot - СМИ

Медведчук написал статью об Украине: угрожает, что война перекинется на другие страны Европы

Все новости...
Херсон
Россияне утром обстреляли жилой квартал Херсона, есть раненые
Охранник херсонского застенка оккупантов пытался "залечь на дно" в Одессе
Россияне в Херсоне обстреляли базу с автобусами: есть раненый
Последние новости
16:11
Перед вторжением РФ в Украину российские олигархи переписывали активы на детей – Минфин США
16:04
Украинские подразделения держат оборону в Соледаре и на подступах – Череватый
16:02
опросГраждане Украины, мира или СССР: как идентифицируют себя украинцы
15:59
видео, фотоВ Бахмут отправили почти сотню дронов и десятки Starlink
15:55
СБУ назвала шестерых российских военных, причастных к удару по многоэтажке в Днепре
15:51
инфографикаЗа 2022 год подполье уничтожило 12 политиков и 7 силовиков, которые предали Украину - "Чесно"
15:44
Моравецкий в Берлине призвал правительство Германии предоставить Украине все виды оружия
15:20
Под завалами дома в Днепре нашли клетку с шиншиллой
15:12
В двух облгазах Фирташа обыски. В РГК говорят о попытке "рейдерского захвата"
15:11
Индия в декабре купила рекордное количество российской нефти
Все новости...